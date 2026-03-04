Más de 3.000 personas, comparsas y shows en vivo: San Jerónimo tuvo noche de fiesta con la celebración del carnaval

La localidad de San Jerónimo vivió una gran noche de carnaval, convocando a vecinos de toda la región.

Con más de 3000 vecinos disfrutando en las calles, el pasado sábado, con la comparsa Maringá como principal atracción brindando su show por Avenida San Martín, el predio del ferrocarril se transformó en un corsódromo para recibir una noche distinta.

«Felices, un nuevo año disfrutando de esta fiesta para todos los vecinos de la localidad y de la región, agradecidos con las más de 3000 personas que nos vuelven a elegir para vivir el carnaval, compartimos una hermosa noche entre amigos, con familias, niños, muy contentos de que el verano se viva en nuestro pueblo de esta manera», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Durante el carnaval también los asistentes pudieron disfrutar de la presentación del taller comunal de Ritmos Brasileros, la Batería Nueva Era, y los shows musicales de Azul Saita y la Dj Coni Pruzzo.

También participaron del evento el muñeco “Capi”, mascota de los Juegos Suramericanos que pronto se disputarán en la provincia, y las carpas de Operativo verano y Santa Fe Acá, prestando y promocionando distintos servicios de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, vacunación, Objetivo Dengue, salud sexual, ambiente, turismo, APRECOD, entre otros.

Participaron del carnaval el Secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio , la diputada provincial, Silvana Di Stefano, y presidentes comunales y concejales de la región.