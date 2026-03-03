Escalante abrió el período ordinario del Concejo con un balance de gestión y anuncios clave

En el marco de la apertura del período legislativo 2026 del Concejo Municipal de Roldán, el intendente Daniel Escalante brindó un discurso en el que realizó un balance de los últimos cuatro años de gestión y presentó los ejes prioritarios para el año en curso.

“Sin petulancia alguna podemos decir que estamos mejor que hace cuatro años, pero sabemos que falta mucho y por eso seguiremos gestionando juntos”, expresó el mandatario al inicio de su exposición.

Uno de los principales ejes del discurso fue la seguridad, definida como “política de Estado”. Escalante recordó la creación de la Subsecretaría de Seguridad y Control y detalló la inversión realizada en tecnología y equipamiento.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 470 cámaras de videovigilancia, tótems de seguridad en zonas escolares, lectoras de patentes y un anillo digital que permite mejorar la prevención y colaborar con tareas investigativas. Además, se pasó de un sistema reducido a una flota de 14 móviles que patrullan por cuadrantes.

También destacó la capacitación del personal y el convenio con la Universidad del Gran Rosario (UGR) para la formación en Seguridad Pública. En lo que va del año, el municipio recibió dos móviles policiales nuevos y gestiona la construcción del edificio del Comando Radioeléctrico.

Defensa del patrimonio municipal

En el plano legal, el intendente señaló que se logró cerrar más del 90% de los juicios heredados de gestiones anteriores y subrayó que durante su administración no se inició ningún litigio nuevo contra el municipio.

En ese marco, se refirió al conflicto judicial con la empresa Jumito SRL por el barrio Punta Chacra y apuntó a la falta de acuerdo por parte de la cooperativa COPROL. Anunció que el municipio intimó formalmente a la entidad para que firme el convenio correspondiente, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

Escalante reconoció que aún hay aspectos por mejorar en los servicios públicos, especialmente en los tiempos de respuesta, pero remarcó la fuerte inversión en maquinaria: retropalas, tractores, motoniveladora, camiones, hidrogrúas y equipos de riego, entre otros.

Asimismo, informó que se enviaron proyectos para continuar incorporando equipamiento mediante el Fondo de Obras Menores y el Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI).

En transporte, recordó que los colectivos se encontraban abandonados al inicio de su gestión y que se recuperaron las unidades existentes y se incorporaron tres nuevos coches en 2023. Para este año, anunció la compra de dos colectivos 0 km.

Medioambiente y obras públicas

En materia ambiental, destacó la limpieza del obrador municipal, la incorporación de contenedores para residuos y la próxima compra de un nuevo camión compactador. Además, remarcó la continuidad de campañas educativas para una ciudad más sustentable.

En obras públicas, indicó que se ejecutaron trabajos equivalentes a 250 cuadras entre pavimento y hormigón, además de la iluminación de distintos tramos de rutas y espacios públicos, con la colocación de más de 6.000 luminarias LED.

También señaló que existen convenios firmados con desarrolladores inmobiliarios que permitirán ejecutar obras por el equivalente a 275 cuadras de pavimento y que ya comenzó el ingreso de material para el arreglo de calles, con una inversión superior a los 500 millones de pesos.

Cultura, educación y salud

El intendente valoró la continuidad de fiestas populares, carnavales y ferias, y anunció la realización de la tercera edición del Congreso Nacional de Educación y un evento especial por el 160° aniversario de la ciudad.

En educación, agradeció el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro José Goity por la creación de la escuela secundaria ESSO 730 y detalló inversiones millonarias en infraestructura escolar, junto a gestiones realizadas con la diputada provincial Silvana Di Stefano.

En salud, subrayó la creación del Centro de Día para abordaje de consumos problemáticos y el próximo Centro de Día para Adolescentes, además de la implementación del Área de Inclusión para Personas con Discapacidad y la incorporación de ambulancias, desfibriladores y un sistema de ciudad cardioprotegida.

También resaltó el plan integral contra el dengue, articulado con la Provincia, y el acompañamiento técnico para la ampliación del hospital local.

Producción y desarrollo social

Por último, mencionó avances en el Parque Industrial, la recuperación de terrenos y las obras previstas para mejorar los accesos al sector productivo. En el área social, recordó la creación del Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia y las políticas de prevención y promoción de derechos.

Para cerrar su mensaje, Escalante convocó a la comunidad a continuar trabajando de manera conjunta: “Los invito a seguir escribiendo la historia de nuestra ciudad, una ciudad llena de oportunidades para todos, que merezca ser vivida. Sigamos gestionando juntos”.