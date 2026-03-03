Operativo post temporal: se recibieron más de 30 reclamos en el COM y el Municipio trabaja en los barrios más afectados

La Municipalidad de Roldán informó que desde la madrugada se lleva adelante el Operativo Post Temporal, luego de la intensa tormenta que afectó a la ciudad durante las primeras horas del día.

Las cuadrillas de Servicios Públicos, junto al área de Medio Ambiente, comenzaron a trabajar desde temprano en el despeje de calles y la recolección de ramas y diversos elementos que fueron desprendidos por el fuerte viento en la vía pública.

En paralelo, el área de Protección Civil se encuentra abocada a la atención de las emergencias registradas. Según detallaron desde el Ejecutivo local, se recibieron más de 30 reclamos en el Centro de Operaciones Municipal (COM), los cuales están siendo atendidos de manera progresiva.

Durante la mañana, la secretaria de Gobierno y coordinadora general de Gabinete, Marisabel Mendoza, recibió a autoridades de la Secretaría de Protección Civil, con quienes mantuvo un encuentro para realizar un balance del estado de situación tras el fenómeno meteorológico.

El temporal, que incluyó ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, provocó la caída de ramas, columnas de luz y telefonía, además de daños en algunos hogares, principalmente por voladuras de techos. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Los barrios más afectados fueron Acequias del Aire, América, Arrabal, Charquito, Cotos de la Alameda, Los Olmos, Tierra de Sueños II y III, y Villa Flores.

Desde el Municipio recordaron que continúa habilitada la línea del Centro de Operaciones Municipal para quienes necesiten asistencia: 5299300.