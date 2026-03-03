Las fuertes ráfagas de la madrugada derribaron árboles, postes de luz y hasta el techo del Comando

Las fuertes ráfagas de viento que se desataron durante las últimas horas de este lunes y siguieron de madrugada provocaron varios destrozos en Roldán, al igual que en varias localidades de la región.

Según informaron desde el Municipio el viento llegó a soplar a 65km/h y esto hizo que se derribaran postes del alumbrado público, árboles y techos, entre ellos el de la sede local del Comando Radioeléctrico.

Los reclamos de vecinos comenzaron a llegar durante las primeras horas de este martes al número del Centro de Operaciones Municipales (COM) y desde Servicios Públicos y Bomberos comenzaron a dar respuestas a los mas urgentes, aunque informaron que no hay personas afectadas.

También hubo un amplio corte de luz en diversos barrios de la ciudad.

📞El municipio sigue atendiendo reclamos al 5299300 (COM).

En la vecina localidad de Rosario, según precisaron desde el municipio, el viento llegó a soplar a 102 kilómetros por ahora y hacia las 7 ya habían recibido 60 reclamos por árboles, cables y columnas caídas.

En la región, un camión con acoplado que circulaba por la Ruta A012 se fue a la banquina y volcó, arrastrando un poste de la línea de media tensión. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas.

El conductor no sufrió lesiones y el daño provocado dejó a gran parte de la localidad sin suministro eléctrico.