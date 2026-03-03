Se mueven fichas en la policía: cambios en la cúpula del Comando Radioeléctrico de Roldán

Leonardo Cañete dejó de ser el jefe del Comando Radioeléctrico local y fue reemplazado en su función por Alejo Depetri. El cambio se dio hace una semana y este lunes el nuevo funcionario policial se presentó ante las autoridades locales.

Cañete ocupará ahora el puesto de Jefe del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), un cargo de mayor responsabilidad al que fue designado por la cúpula de la UR XVII apoyado en la gran labor realizada al frente del Comando local.

Por su parte, Depetri viene de esa misma repartición y es una persona que ya venía trabajando en coordinación con las fuerzas locales y con la secretaría de Seguridad.

Desde el Municipio, destacaron el trabajo realizado en la ciudad por Cañete, a quien le agradecieron su gran compromiso con la ciudad, al tiempo que señalaron que en estos últimos años, todos los jefes, tanto del Comando como de la Comisaría Sexta que han dejado sus cargos lo han hecho para asumir al frente de espacios con mayor responsabilidad y jerarquía.