Tormenta y cortes de luz: la EPE trabaja en las zonas afectadas para reponer el servicio

La fuerte tormenta registrada durante la madrugada provocó daños en la red de distribución eléctrica en distintos sectores de la ciudad y la zona rural. Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) informaron que trabajan para normalizar el suministro lo antes posible.

La Empresa Provincial de la Energía informó que, como consecuencia del intenso fenómeno meteorológico que se registró en la madrugada de este martes, se produjeron diversas afectaciones en la red de distribución eléctrica dentro de su zona de servicio.

Actualmente, se detectó una zona puntual afectada por un corte en media tensión que comprende el sector de Punta Chacra y usuarios rurales aledaños. “El personal técnico se encuentra trabajando en la zona antes mencionada para la normalización del suministro en el menor tiempo posible”, indicaron desde la empresa.

Además, se constató una cantidad considerable de postes caídos y conductores cortados en distintos puntos del tendido eléctrico, producto de la intensidad del temporal. “Estas contingencias están siendo relevadas y se procederá progresivamente a su reparación y reposición, priorizando las situaciones que representen mayor riesgo o impacto en el servicio”, señalaron.