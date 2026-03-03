Temporal: el fuerte viento derribó gran parte de un añoso árbol en la plaza San Martín
Las intensas ráfagas de viento que hubo por la madrugada derribaron gran parte de un añoso árbol en plaza San Martín.
Algunos de sus troncos golpearon el monumento a los soldados caídos y veteranos de las Islas Malvinas, sin llegar a dañarlo.
Este martes por la mañana, la Municipalidad trabajaba para levantar las ramas caídas y limpiar el lugar.