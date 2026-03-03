Tras allanamientos en Roldán y Rosario detuvieron a un colombiano investigado por narcotráfico

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en la ciudad de Rosario a un ciudadano colombiano investigado en una causa federal por narcotráfico. En cumplimiento de órdenes judiciales se realizaron siete allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Rosario y en Roldán.

Como resultado de los procedimientos se secuestraron más de 1,1 kilogramos de clorhidrato de cocaína (uno de los panes con sello identificatorio de “delfín”), sustancias compatibles con ketamina, éxtasis y marihuana, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, cargadores, más de 2.600.000 pesos argentinos y dólares estadounidenses, dos vehículos, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes y múltiples dispositivos electrónicos.

El principal investigado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Cabe señalar que el detenido había sido condenado anteriormente por delitos vinculados al narcotráfico y expulsado del país en 2023. La investigación permitió establecer su presunto reingreso irregular al territorio nacional y su posible vinculación con nuevas maniobras delictivas.

Interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR NEA), a cargo del Dr. Matías Scilabra.