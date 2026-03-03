Cloacas en Punta Chacra: Escalante intimó a Coprol a firmar el convenio y no descartó intervenir la Cooperativa

En su discurso de inicio de sesiones, el intendente Daniel Escalante se refirió al conflicto judicial con la empresa Jumito SRL por el barrio Punta Chacra y apuntó a la falta de acuerdo por parte de la cooperativa COPROL.

Con un tono firme, anunció que el municipio intimó formalmente a la cooperativa para que firme el convenio correspondiente bajo el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales “y en caso de ser necesario, hasta su intervención”, aseveró.

Las palabras del mandatario desataron el aplauso de los presentes en el recinto, incluidos vecinos del barrio que se habían acercado con pancartas en forma de protesta ante una situación que ya no da para más.