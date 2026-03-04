Desfile cívico militar, bandas en vivo y baile: Roldán prepara un mega Festival para celebrar sus 160 años

El próximo viernes 1 de mayo Roldán celebrará sus 160 años de vida y, según expresaron desde la Municipalidad, se espera una celebración por todo lo alto. La jornada promete dar un salto de calidad con respecto a aniversarios anteriores, teniendo en cuenta la representatividad de la cifra redonda. Y mientras se acerca la fecha, se van destapando algunos detalles de una jornada que promete emular el festival de Jesús María a menor escala y será a beneficio del Hospital y el cuartel de bomberos de la ciudad.

“Estamos preparando una gran fiesta, un gran festival. A la mañana será el acto protocolar, tendremos un desfile cívico militar y, por la tarde, habrá bandas en vivo y baile”, describió Ana Clara Reijember, secretaria de Cultura, en diálogo con El Roldanense. Una vez terminados los Carnavales, el área de Cultura se abocó por completo al festejo de cumpleaños. “Ya empezamos a planificar todo. Queremos celebrar junto a toda la comunidad los 160 años, así que le estamos poniendo todos los condimentos”, dijo.

A finales de 2025, la funcionaria y una parte de su equipo viajaron a Jesús María para formarse en la materia, conocer los secretos y comenzar a aplicar los conocimientos en la ciudad. En ese sentido, señaló que puede esperarse una versión roldanense del festival más importante del país. “Para eso fuimos, para capacitarnos, traer toda la información de allá y volcarla aquí en la realización del evento”, describió Reijember.

Si bien no detalló qué artistas se presentarán en el escenario del SUM del Paseo de la Estación, aseguró que “vamos a traer bandas reconocidas nacionalmente” y adelantó que “se pueden esperar muchas sorpresas”. En paralelo, señaló que mezclarán los géneros musicales y no se tratará solo de un evento folclórico, sino que también habrá bandas de cumbia. “Queremos que toda la comunidad pueda disfrutar de la fiesta”, esgrimió.