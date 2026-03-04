Corriendo por Roldán: organizan una maratón por lugares históricos de la ciudad

Poco después de cerrar el año corriendo por los barrios de la ciudad, un evento que empezó siendo pequeño y terminó teniendo una gran convocatoria, dos amigos comenzaron el 2026 con una idea superadora. Tras el éxito de ese primer evento, se lanzaron a organizar una gran maratón para celebrar los 160 años que Roldán cumplirá el 1 de mayo. De hecho, ya presentaron la iniciativa y se encuentran esperando el OK definitivo desde el área de deportes municipal. Y mientras aguardan que les levanten el pulgar, se ilusionan con todo lo que tienen preparado.

“Todo surgió con la idea de salir a correr, de hacer ejercicio. Desde la secretaría de Cultura destacaron que van a celebrar los 160 años de Roldán y dijimos ‘este es el momento para hacer una carrera’”, contó Facundo en charla con El Roldanense. La intención de ambos es que, de aquí en más, este sea un evento fijo y pase a realizarse cada año. “Qué mejor motivación que entrenar, superarse a uno mismo y decir ‘para el que viene estaré mejor’. Eso te lleva a prepararte, a alimentarte mejor, estar bien con uno mismo”, describió.

Pensaron en partir desde el Paseo de la Estación y hacer carreras de cuatro y ocho kilómetros, y una caminata para niños. El recorrido que imaginaron, además, planea visitar sitios históricos de Roldán. “Vamos a pasar por el CCUP, la Casa de la Cultura, la plaza 25 de Mayo, la iglesia, las escuelas, el Paseo López, el obrador, la Municipalidad, la calle San Martín, el hospital… Es decir, los lugares de siempre”, se entusiasmó. “Va a haber lugar para las familias, para quienes quieran tomar mate y hacer de todo. La idea es muy linda”, expresó.

En principio, la maratón se correría el domingo 3 de mayo por la mañana. “Tendremos en cuenta los cortes de calles. A esas horas no suele haber mucha gente. Serán tres horas como mucho, y las calles se pueden ir liberando a medida que pasa el último participante”, esgrimió Facundo, y añadió que buscarán que comercios y cafeterías de la ciudad se sumen a la iniciativa: “Así podrán mostrar sus negocios y hasta incorporar vouchers de descuento. También vamos a hablar con los bomberos para que saquen una o dos autobombas a la calle”.

A la espera del OK definitivo, se encuentran a la búsqueda de sponsors con el fin de que los ganadores y las ganadoras tengan premio. “Sabemos que tendremos más de 200 corredores, estamos en contacto con una empresa que se dedica a estos eventos y nos dará diferentes elementos como remeras y medallas”, explicó. “Ambas cosas tendrán inscripto ‘Maratón 160 años Roldán’. Queremos armar algo bien hecho”, aventuró Martínez, quien hace pocos días publicó su idea en Instagram con un video que rápidamente sumó adeptos entre los vecinos.

“El año pasado hicimos un evento que terminó siendo gigante, con un revuelo tremendo, y la gente nos acompañó mucho. Esta edición va a tener un costo porque se genera mucho más movimiento y desde la organización brindaremos remera, medalla, agua, hay equipos de fotografía y otros que te toman el tiempo”, señaló. “Creo que lo vale y sabemos que vendrá gente no solo de Roldán, sino de otras ciudades. Por eso buscamos pasar por los edificios más antiguos. Estamos súper emocionados y creemos que se puede llegar a dar”, aseveró.