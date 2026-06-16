Corte programado de energía: realizarán tareas de mantenimiento y un barrio de Roldán se verá afectado

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció la realización de trabajos programados de mantenimiento general en la SETA para este martes 16 de junio, entre las 9 y las 14 horas, en la ciudad de Roldán.

De acuerdo con el cronograma informado, el barrio Arrabal será la zona directamente afectada por la interrupción del suministro eléctrico durante el horario previsto para las tareas.

Asimismo, la empresa advirtió que otros sectores cercanos podrían experimentar dos cortes breves de aproximadamente 15 minutos, producto de las maniobras operativas que se realizarán alrededor de las 9 y las 14 horas.

Desde la empresa también aclararon que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos podrán ser suspendidos y reprogramados.