Terrible vuelco: perdió el control del auto y terminó dado vuelta sobe la vereda en Buenos Aires y Ruta 9

Un automóvil terminó volcado sobre la vereda tras un accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en la ciudad de Roldán. El hecho se registró alrededor de las 2.35 en la intersección de las calles Buenos Aires y Ruta 9 y, según las primeras actuaciones policiales, no hubo participación de otros vehículos.

Personal del Comando Radioeléctrico de Roldán acudió al lugar luego de un aviso radial y encontró un Fiat Siena de color blanco volcado sobre la vereda este de calle Buenos Aires.

De acuerdo con el testimonio de un vecino que presenció el episodio, el automóvil habría perdido el control por causas que aún se intentan establecer, provocando el vuelco sin intervención de terceros.

Posteriormente, los efectivos se dirigieron al Samco local, donde entrevistaron al conductor, un joven de 27 años identificado como F. A., quien manifestó haber perdido el control del vehículo antes del accidente.

Tras ser examinado por el médico de guardia, se le diagnosticaron politraumatismos leves, por lo que no revestía lesiones de gravedad.