Carcarañá recibirá a Paula Dileo para una capacitación gratuita sobre neurodiversidad y educación
La docente autista y comunicadora encabezará un taller abierto a docentes, profesionales, familias y a toda la comunidad, con el objetivo de aportar herramientas prácticas para acompañar a estudiantes neurodivergentes desde una perspectiva basada en el respeto, la convivencia y la comprensión.
La ciudad de Carcarañá será escenario de una importante jornada de formación sobre neurodiversidad con la llegada de Paula Dileo, docente autista y reconocida comunicadora, quien ofrecerá una capacitación gratuita destinada a docentes, profesionales, familias y a toda la comunidad interesada en profundizar sobre el acompañamiento de personas neurodivergentes.
La actividad se desarrollará el próximo sábado 27 de junio, a partir de las 9:30 horas, en el Salón Social de la Sociedad Italiana de Carcarañá, organizada por Padres Autismo Carcarañá, en el marco de las charlas «Autismo en primera persona» y «Educando en el espectro».
Bajo el lema «¿Inclusión o convivencia?», el taller propone una mirada pedagógica y práctica basada en el paradigma de la neurodiversidad, brindando herramientas concretas para acompañar a estudiantes neurodivergentes tanto en el ámbito escolar como en el hogar.
Desde la organización destacaron que el espacio busca promover una educación más respetuosa y comprensiva, favoreciendo entornos donde la convivencia y la aceptación de las diferencias sean pilares fundamentales del proceso educativo.
La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa a través del enlace disponible en las redes sociales de la organización.
Con esta iniciativa, Padres Autismo Carcarañá continúa impulsando acciones de sensibilización y formación para fortalecer una comunidad más inclusiva y comprometida con el respeto por la diversidad.