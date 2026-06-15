Carcarañá recibirá a Paula Dileo para una capacitación gratuita sobre neurodiversidad y educación

La ciudad de Carcarañá será escenario de una importante jornada de formación sobre neurodiversidad con la llegada de Paula Dileo, docente autista y reconocida comunicadora, quien ofrecerá una capacitación gratuita destinada a docentes, profesionales, familias y a toda la comunidad interesada en profundizar sobre el acompañamiento de personas neurodivergentes.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 27 de junio, a partir de las 9:30 horas, en el Salón Social de la Sociedad Italiana de Carcarañá, organizada por Padres Autismo Carcarañá, en el marco de las charlas «Autismo en primera persona» y «Educando en el espectro».

Bajo el lema «¿Inclusión o convivencia?», el taller propone una mirada pedagógica y práctica basada en el paradigma de la neurodiversidad, brindando herramientas concretas para acompañar a estudiantes neurodivergentes tanto en el ámbito escolar como en el hogar.

Desde la organización destacaron que el espacio busca promover una educación más respetuosa y comprensiva, favoreciendo entornos donde la convivencia y la aceptación de las diferencias sean pilares fundamentales del proceso educativo.

La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa a través del enlace disponible en las redes sociales de la organización.

Con esta iniciativa, Padres Autismo Carcarañá continúa impulsando acciones de sensibilización y formación para fortalecer una comunidad más inclusiva y comprometida con el respeto por la diversidad.