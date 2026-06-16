Cayeron por el monitoreo: trasladaban materiales robados de una construcción y fueron demorados

El sistema de monitoreo municipal tuvo una intervención clave durante el fin de semana largo al detectar una situación sospechosa en la zona de Pueyrredón y Ramírez.

Según se informó, operadores de las cámaras observaron a dos hombres que llegaron al lugar sin transportar elementos, pero que minutos después fueron vistos retirándose con bolsas cargadas sobre sus hombros que aparentaban contener materiales de construcción. El seguimiento en tiempo real permitió dar aviso inmediato al 911 y activar un operativo policial.

Gracias a la información aportada por las cámaras, personal policial logró interceptar a los sospechosos en la intersección de Alberdi y Sánchez de Thompson.

Al momento de la identificación, los hombres transportaban bolsas con suministros para obras y no pudieron acreditar su procedencia ni justificar su tenencia.

Los apresados fueron trasladados a la Comisaría 6ª, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Además de esta intervención, durante el fin de semana largo se realizaron operativos de prevención y control vehicular en distintos puntos de Roldán, con participación de personal municipal y de la Policía de Santa Fe.

En total se fiscalizaron 76 vehículos, se efectuaron 68 pruebas de alcoholemia y se labraron 15 actas de infracción.

Desde el municipio destacaron que el trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo, las fuerzas de seguridad y los equipos de control resulta fundamental para fortalecer la prevención y brindar respuestas rápidas ante situaciones que puedan afectar la seguridad de la comunidad.