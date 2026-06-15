Roldán se pone firme y empieza a exigir el cartel de obra en todas las construcciones: a cuánto llega la multa

La Municipalidad de Roldán informa que, a partir del próximo 1 de julio, comenzará a sancionarse la falta del correspondiente cartel de obra en todas las construcciones de la ciudad, conforme a lo establecido por el Decreto Municipal N.º 01.002/22. Aquellos que no cumplan con la normativa deberán afrontar la multa por incumplimiento que equivale al valor de 110 litros de nafta súper (unos $230.000 a junio 2026).

Desde el área de Obras Particulares recuerdan que el cartel exhibido debe ser reglamentario, de carácter estrictamente informativo y no publicitario. La medida tiene como objetivo garantizar mayor transparencia, seguridad y cumplimiento de las normativas vigentes en cada obra en ejecución.

La normativa se encuentra basada en criterios de prevención y seguridad laboral impulsados por la Comisión Tripartita para el Trabajo Decente en la Construcción, integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Asociación de Empresarios de la Vivienda y la Cámara Argentina de la Construcción.

Los carteles deben contener información clara y suficiente sobre los distintos roles profesionales habilitados, responsables de la obra y del cumplimiento de las normativas municipales, provinciales y nacionales. Además, constituyen un elemento de prueba del vínculo laboral, garantizando derechos contemplados por la legislación laboral y de seguridad social.

Para más información, los interesados pueden acercarse al Área de Obras Particulares de la Municipalidad de Roldán, ubicada en Bv. San Martín 1018, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas. También pueden realizar consultas vía correo electrónico a obrasparticulares@roldan.gov.ar y catastro@roldan.gov.ar, comunicarse telefónicamente al 4961500 / 4960817 / 4961795 (interno Obras Particulares 127) o vía WhatsApp al 3416486542.