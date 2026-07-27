Reinauguró su negocio en barrio Beaudrix y se lo quisieron incendiar: “No entiendo la maldad de la gente”

Durante la madrugada del sábado desconocidos intentaron incendiar un comercio ubicado en barrio Beaudrix (Roldán), colocando goma espuma empapada con nafta en una de las ventanas del local. El fuego alcanzó a romper los vidrios e intentó propagarse hacia el interior, pero la rápida intervención de un vecino evitó que las llamas consumieran el negocio.

La propietaria expresó su profunda conmoción por lo ocurrido y agradeció especialmente a la persona que advirtió la situación y retiró el material inflamable antes de que el incendio provocara pérdidas totales.

«Este negocio es la fuente de trabajo de mi familia y de muchas personas. Recién hace dos días habíamos reabierto después de una remodelación que nos demandó un enorme esfuerzo», manifestó la comerciante a través de sus redes sociales.

Además, confirmó que ya inició las acciones legales correspondientes y que las cámaras de seguridad registraron lo sucedido, por lo que espera que los responsables puedan ser identificados en las próximas horas.

También destacó el acompañamiento de la secretaria de Gobierno María Isabel Mendoza por su rápida respuesta ante la situación y pidió a los vecinos mantenerse atentos y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier movimiento sospechoso.

Mientras avanza la investigación, la comerciante aseguró que continuará buscando justicia y reclamó poder «vivir, trabajar y proyectar tranquila» en la ciudad donde reside desde hace toda su vida.

«No entiendo la maldad de la gente. No tengo problemas con nadie. Pero a partir de hoy si. Este negocio le da de comer a mi hija, su techo. Es nuestra fuente de trabajo y de mucha gente. No entiendo cómo podes cagarte en tanto trabajo y sacrificio de una familia», se lamentó la víctima