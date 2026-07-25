Robaron una moto en Funes, los siguieron con Monitoreo y los agarraron en Roldán

En el marco de la investigación por el robo de una motocicleta sustraída de una vivienda ubicada en calle Candelaria al 700, de la ciudad de Funes, el trabajo coordinado entre Comisaría 23° de la vecina localidad, Comando Radioeléctrico y Monitoreo de Funes y Monitoreo de Roldán permitió recuperar el rodado mediante allanamientos ordenados por la Justicia.

La víctima, E.A.J., denunció que al salir de su domicilio advirtió el faltante de su motocicleta Honda Tornado 250, color blanco y rojo, la cual había sido sustraída por un individuo que ingresó al patio tras abrir el portón sin ejercer violencia, rompió el candado de seguridad y se retiró empujando el vehículo.

Monitoreo Funes realizó el seguimiento del recorrido del autor a través del sistema de videovigilancia hasta su ingreso a la ciudad de Roldán, donde Monitoreo Roldán continuó con el rastreo. A partir de esa tarea y de las investigaciones desarrolladas por Comisaría 23ª, se logró determinar el lugar donde presuntamente había sido ocultada la motocicleta robada.

Con la correspondiente orden judicial se realizaron allanamientos en dos domicilios de calle Liniers al 500, arrojando resultado positivo con el secuestro y recupero del motovehículo sustraído. La situación procesal de los moradores quedó supeditada a las disposiciones de la Fiscalía interviniente.