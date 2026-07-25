Gran barata: un local de ruta 9 cierra sus puertas y liquida todas sus prendas a “precios que no existen”

La marca roldanense Team Berona decidió cerrar su local ubicado por calle Catamarca al 200, la zona más comercial de la ruta 9, y liquida todas sus prendas a precios ínfimos. A través de un video que publicó en Instagram, Norma, la titular del negocio, explicó que la clausura se debe a la realidad económica. Y, en paralelo, invitó a que todos los vecinos pasen por el local para aprovechar descuentos.

“Sabemos todos el contexto complicado que atravesamos. Nos está costando mantener económicamente dos locales y esta es una decisión que no fue fácil tomar”, describió, haciendo alusión al primer comercio ubicado en la esquina de López y Brown. “Lo estamos dando todo y me gustaría decir que esta es una jugada de marketing, pero es la realidad”, precisó.

En charla con El Roldanense, señaló que la liquidación se extenderá, como mínimo, por 15 días. O, en su defecto, será hasta agotar el stock. Se pueden encontrar camperas, joggins para chicos y grandes, remeras, buzos, zapatillas y más. “Liquidamos absolutamente todo a precios que no existen. Oportunidades reales, precios regalados, para que te lleves todo antes de bajar la persiana”, comunicaron.