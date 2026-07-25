Se hicieron virales por cantarle un chamamé a Scaloni y ahora reciben llamados hasta desde Cabo Verde

Como tantas otras personas a lo largo de la semana, los integrantes del grupo Chama.me fueron hasta la puerta de la casa de Lionel Scaloni en Pujato para intentar ver al DT, que les firme un autógrafo y sacarse una foto. Lo que no imaginaban era que ese encuentro sería el puntapié de una fama nacional e internacional: el propio Lio les pidió que cantaran un tema y el video se hizo viral en Instagram.

Abel Villarreal, uno de los integrantes fundadores del grupo contó en diálogo con El Roldanense cómo fue el encuentro que terminó convirtiéndose en un homenaje masivo y en un video viral. “La idea fundamental era visitar a Lio, autografiar nuestras banderas, remeras, como lo hace cualquier hincha, y por qué no nuestra guitarra o acordeón”, señaló y sumó que estando en la puerta de la casa tocaron dos pedacitos de temas para alentar al público pero que el DT no había escuchado.

Sin embargo, cuando los vio, les pidió que cantaran algo y ahí entonaron “Contra Viento y Marea” un Chamame propio y, tras subir el video en las redes, la repercusión fue inmediata: “Se ha viralizado muchísimo, ya son millones las visualizaciones”, dijo el músico y calificó la experiencia como “única e irrepetible”.

Chama.me, indicó Villarreal, es un grupo renovado, con nuevas energías, innovadoras, nuevos temas, y parte del público ya lo llaman el chamamé pop. “Nosotros somos de Álvarez, a 30 kilómetros aproximadamente de Pujato. Los integrantes fundadores somos Abel Villarreal, Román Villarreal, Walter Villarreal, Marcos Andreani”. También mencionó que viajó acompañado por su padre y que están muy agradecidos por el apoyo.

“Lógicamente nosotros no podíamos hacer ni media hora de show ahí, ni tampoco llevar todos los instrumentos, simplemente quisimos homenajearlo con ese tema, ya que él lo pidió”, reconoció el músico y sostuvo que ese gesto fue interpretado con cariño por miles de personas en todo el país y el exterior: “Nos están enviando mensajes, incluso desde Cabo Verde nos mandan felicitaciones por la música y quieren que le mandemos saludos a Messi, lamentablemente no podemos”, se lamentó a modo de broma.

Finalmente, el músico adelantó novedades: recientemente participaron junto a Nati Pastorutti en la fiesta de Los Quirquinchos —la tradicional fiesta de la torta asada rellena— donde compartieron escenario aunque no actuaron juntos, y dijeron tener “grandes propuestas” de distintos puntos del país. “Se vienen grandes cosas, ya tenemos grandes propuestas, han llamado de todo el país y estamos súper agradecidos”, cerró.