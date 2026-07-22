Con fuerte presencia roldanense, el socialismo renovó sus autoridades en el Departamento San Lorenzo

El Partido Socialista renovó este martes 21 de Julio de 2026 sus autoridades en el departamento San Lorenzo, en un acto realizado en la ciudad cabecera departamental, en el que asumieron las nuevas autoridades representantes de las distintas localidades que integran el espacio político.

Desde el PS departamento San Lorenzo señalaron que la conformación de estas nuevas autoridades representa el inicio de una nueva etapa para la conducción departamental, con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial, promover la participación política y coordinar acciones de cara a los próximos desafíos del partido.

La Mesa Departamental quedó integrada por representantes de las distintas localidades del departamento San Lorenzo, quienes tendrán a su cargo la coordinación de las actividades partidarias y la planificación de las iniciativas que llevará adelante el Partido Socialista en la región.

Fabio Rovere, de la localidad de Capitán Bermúdez fue nuevamente designado como Coordinador General del Partido Socialista en el departamento San Lorenzo, para el período 2026-2028. En esta nueva etapa estará acompañado por la roldanense Maira Leiva y Rodrigo Podio, de Timbúes.

En el ámbito Local la Secretaria General de Partido Socialista de la ciudad de Roldán para el presente período será ejercida por Marcelo Bargellini acompañado en la comisión directiva local por Ángel Roldan y Nadina Dip junto a Sebastián Bonfiglio como representante de la ciudad de Roldan en el congreso provincial del Partido Socialista de Santa Fe.

El encuentro contó con la participación de la diputada provincial Lionella Cattalini, además de las autoridades de las distintas localidades y referentes de organizaciones sociales y de otros partidos que integran la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe