Es ingeniero en sistemas y creó una empresa para que las pymes dejen de renegar con la tecnología

En un momento en que la transformación digital ya no es una ventaja competitiva sino una necesidad operativa, nace TauSoft, una empresa de software creada por Jeremías Osuna, un ingeniero en sistemas roldanense de pura cepa que aporta más de 15 años de experiencia en corporaciones.

La firma se presenta como alternativa para las pequeñas y medianas empresas que no pueden sostener un departamento de sistemas internos pero buscan estándares tecnológicos propios de grandes compañías.

“No vinimos para ser un proveedor más sino que buscamos ser el departamento de sistemas externo que las pymes necesitan”, resume Osuna, quien actualmente combina su trabajo en corporaciones con el proyecto aunque piensa volcarse 100% a TauSoft en el corto plazo.

Su diagnóstico es claro: muchas empresas siguen atadas a soluciones provisionales como hojas de cálculo o sitios básicos por falta de acceso a desarrolladores o equipos de TI, y esto las obliga a renegar de más y convivir con procesos ineficientes o crecientes fricciones operativas.

La oferta de TauSoft se apoya en tres pilares que pretenden convertirse en sello: ingeniería de software a medida, consultoría estratégica e innovación aplicada. Según la empresa, no se trata solo de escribir código, sino de diseñar sistemas a medida de cada cliente.

Ingeniería de software a medida: desarrollos con estándares exigentes de la industria, priorizando seguridad y rendimiento para despliegues en producción.

Consultoría estratégica: acompañamiento en la toma de decisiones técnicas para asegurar que cada inversión tecnológica tenga retorno

Innovación aplicada: integración de inteligencia artificial y automatización de procesos para transformar la complejidad técnica en simplicidad operativa.

TauSoft dirige su oferta a clubes, profesionales, instituciones y comercios, sectores donde la informalidad tecnológica es habitual, con la ambición de ofrecer soluciones que “no tengan nada que envidiar a las grandes corporaciones”.

Además del desarrollo a medida, la compañía ofrece productos preconfigurados para necesidades comunes.

“Queremos que las pymes puedan competir con herramientas pensadas para su operación real, no con parches o soluciones enlatadas”, señala Osuna.

La procedencia roldanense de su fundador es parte fundamental de la historia: una empresa nacida fuera de los grandes centros tecnológicos que apuesta por descentralizar el acceso a servicios de alta calidad. TauSoft se plantea convertirse en un socio tecnológico próximo, capaz de integrarse al ADN del proyecto del cliente y acompañarlo en cada etapa.

Con una mezcla de experiencia corporativa y mirada puesta en las necesidades locales, TauSoft se propone cubrir un vacío relevante del ecosistema pyme: ofrecer tecnología profesional, segura y accesible para acompañar el crecimiento sin sacrificar la operatividad diaria.

Contacto:

Email: info@tausoft.com.ar

Celular: +54 341 – 6441725