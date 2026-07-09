Con obra de teatro incluida, Roldán celebró el Dia de la Independencia

En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la Municipalidad de Roldán llevó adelante este jueves 9 de julio el acto oficial en la Casa de la Cultura. La ceremonia fue encabezada por el intendente Daniel Escalante y contó con la participación de concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la ciudad.

Durante su discurso, el mandatario local destacó la importancia de mantener vivos los valores que inspiraron a los protagonistas de la gesta independentista: «Hoy, 9 de julio, al conmemorar el 210° aniversario de nuestra Independencia, es momento de rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que construyeron esta Patria y la hicieron libre e independiente. Sigamos trabajando juntos para honrar su legado y continuar construyendo una Argentina con más compromiso, unidad y futuro», expresó Escalante.

Como parte de la conmemoración, los asistentes disfrutaron de la presentación del grupo de teatro Roldán Actúa, dirigida por Alejandro Giorgiani, que aportó un emotivo cierre a la jornada patriótica.