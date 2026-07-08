Un auto chocó contra un camión que transportaba cerdos en la A012 a metros de la autopista

Un Fiat Palio chocó contra un camión que transportaba cerdos cerca del mediodia de este miércoles en la ruta A012 y Los Castaños, a metros del cruce con la autopista Rosario-Córdoba.

Como consecuencia del siniestro, en el lugar se encuentran trabajando Bomberos, personal de la GUR y del Sies, y el tránsito esta parcialmente interrumpido.

Según señalaron testigos a El Roldanense, el vehículo era conducido por un hombre y el choque ocurrió bajó de autopista e intentó doblar en U para ingresar al barrio Fontanet.

Tanto el conductor como su hija que iba de acompañante fueron trasladados al Samco para una mejor atención pero no sufrieron heridas de gravedad.