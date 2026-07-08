Un auto chocó contra un camión que transportaba cerdos en la A012 a metros de la autopista
Como consecuencia del siniestro el tránsito se mantuvo interrumpido.
Un Fiat Palio chocó contra un camión que transportaba cerdos cerca del mediodia de este miércoles en la ruta A012 y Los Castaños, a metros del cruce con la autopista Rosario-Córdoba.
Como consecuencia del siniestro, en el lugar se encuentran trabajando Bomberos, personal de la GUR y del Sies, y el tránsito esta parcialmente interrumpido.
Según señalaron testigos a El Roldanense, el vehículo era conducido por un hombre y el choque ocurrió bajó de autopista e intentó doblar en U para ingresar al barrio Fontanet.
Tanto el conductor como su hija que iba de acompañante fueron trasladados al Samco para una mejor atención pero no sufrieron heridas de gravedad.