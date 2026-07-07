Raquetas roldanenses en gran nivel: cuatro jugadores del CECA Tenis tuvieron una destacada actuación en el Nacional

El tenis roldanense sigue dando que hablar a nivel regional y, ahora mismo, su valía traspasa las fronteras de la provincia. Durante el primer fin de semana de julio se cerró el torneo Nacional disputado en Rosario, donde los jugadores de la Academia del profesor Cristian Amsler tuvieron una destacada actuación.

Manuel Paniagua, el joven que en marzo recibió una enorme ovación de todos los deportistas del CCUP al posicionarse en los más alto del ránking sudamericano Sub 14, fue campeón en singles y dobles de esa categoría. Cristian Boubila, en tanto, ganó el torneo de dobles y llegó a cuartos de final en singles Sub 18.

También tuvo una gran performance Matilda Raillón, quien participó en Sub 12, es actualmente la número 1 a nivel provincial Sub 10 y hace poco tiempo integró el seleccionado de Santa Fe en campeonatos nacionales. En paralelo, el tenista Estanislao Carubia tuvo un buen desempeño y confirmó su progresiva evolución.