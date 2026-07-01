Sueño en marcha: el joven roldanense que se probó en Ferro y seguirá bajo la mirada del club porteño

Milton Martín Torres, un joven futbolista de Roldán, vivió una experiencia inolvidable en Buenos Aires tras participar de una prueba en el complejo de Pontevedra del Club Ferrocarril Oeste, una de las instituciones históricas del fútbol argentino.

El jugador, categoría 2013, actualmente se desempeña en el Club Atlético El Bosque de San Jerónimo Sud y fue parte de una delegación de chicos que viajaron acompañados por el profesor Nicolás Morzan, integrante del departamento de captación.

Además de Milton Torres, participaron Bautista Chiavassa, categoría 2014; Nazareno Oviedo, Alexis Díaz, Enzo Gilardoni, Joaquín Lasa y Juan Moreno, categoría 2015; y Valentino Sain, categoría 2016.

Según indicaron desde el entorno de los chicos, la prueba dejó sensaciones muy positivas. Los futbolistas se desempeñaron de buena manera y recibieron devoluciones favorables por parte de los captadores, por lo que continuarán dentro del proceso de visualización a lo largo del año.

En el caso de Milton, conocido por su apodo “Caballo”, la experiencia tuvo un condimento especial: fue el único representante de la categoría 2013 dentro del grupo. Vecino de barrio Breaudix, comenzó su camino futbolístico desde los ocho años y pasó por Independiente de Roldán antes de sumarse este año al club de San Jerónimo Sud.

Su presente genera ilusión en su familia y en quienes lo acompañan de cerca. Con apenas unos años de recorrido, Milton ya tuvo la posibilidad de mostrarse ante uno de los clubes con mayor tradición formativa del país y seguirá viajando durante el año para continuar siendo evaluado.