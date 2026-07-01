Atención veterinaria, castraciones y vacunación antirrábica gratis: el cronograma de Julio

La Municipalidad de Roldán, a través del área de Sanidad Animal de la Secretaría de Salud Pública, informa el cronograma de atención correspondiente al mes de julio, que incluye atención primaria veterinaria, castraciones, vacunación antirrábica y una jornada especial abierta a toda la comunidad.

Durante el mes de julio se recorrerán distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso a los servicios veterinarios gratuitos. El cronograma será el siguiente:

– Plaza San Martín (Charquito): del 29 de junio al 10 de julio.

– Centro de Salud Beaudrix: del 13 al 24 de julio.

– SUM Paseo de la Estación: del 27 al 31 de julio.

La atención primaria, que no requiere turno previo, se brindará los lunes, martes y jueves de 13 a 16 horas, mientras que las castraciones se realizarán los miércoles y viernes, en los horarios de 13, 14 y 15 horas, únicamente con turno previo.

Además, el sábado 25 de julio, de 9 a 12 horas, se llevará a cabo una Jornada Especial de Vacunación Antirrábica y Castraciones en el SUM del Paseo de la Estación. Durante la actividad se aplicarán vacunas antirrábicas y también se realizarán castraciones, para las cuales será necesario solicitar turno con anticipación.

Los turnos para castraciones pueden solicitarse comunicándose al 341 5633548 o mediante la pagina web roldan.gov.ar

Desde el área de Sanidad Animal recordaron que la castración y la vacunación antirrábica constituyen herramientas fundamentales para promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir al bienestar animal y a la salud pública.