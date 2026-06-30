Allanamientos en Roldán y Funes por el crimen de Ramiro Nast: detuvieron al principal sospechoso

En el marco de la investigación vinculada al homicidio de Ramiro Nast, ocurrido el pasado 6 de abril en la ciudad de Funes, este martes 30 de junio se concretaron 11 allanamientos que dejaron como saldo preliminar el secuestro de material estupefaciente y la detención de varias personas.

Según la información aportada, el avance de la causa se originó a partir de comentarios realizados por vecinos de la zona de Paysandú y Pedro A. Ríos al municipio de Funes. Esos datos advertían sobre una posible comercialización de drogas en ese sector, por lo que la situación fue puesta en conocimiento de la Policía de Investigaciones.

A partir de allí, el organismo inició las tareas investigativas correspondientes. En paralelo, la Central de Monitoreo del Gobierno de Funes mantuvo una comunicación constante con personal de la PDI y aportó una importante cantidad de material fílmico y registros de cámaras de videovigilancia, elementos que resultaron relevantes para el avance de la investigación.

Como resultado del análisis de esas pruebas, sumado a distintas tareas desarrolladas por la fuerza interviniente, durante la tarde de este martes se llevaron adelante once allanamientos: uno de ellos en la ciudad de Roldán y los restantes en distintos puntos de Funes.

De acuerdo con información preliminar obtenida de fuentes vinculadas al procedimiento, durante los operativos se habría secuestrado material estupefaciente y se logró la detención de varias personas, entre ellas quien sería el principal investigado en la causa.

Desde el ámbito local destacaron el trabajo articulado entre la Central de Monitoreo del Gobierno de Funes, la Policía de Investigaciones y los organismos intervinientes. Además, remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana, el uso de herramientas tecnológicas y la coordinación institucional para contribuir al esclarecimiento de hechos graves y fortalecer la seguridad pública.