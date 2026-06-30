Industriales de Roldán recibieron al ministro Puccini y plantearon tres ejes “urgentes” para el sector

En el marco de una intensa jornada de trabajo, la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (UNEMPIR) recibió el pasado viernes 26 de junio de 2026 al Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, y a su equipo técnico. El encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de la nueva planta de Deckar, sirvió para trazar una agenda conjunta enfocada en potenciar el desarrollo industrial de la localidad.

La comitiva provincial estuvo integrada además por el Secretario de Desarrollo Productivo, Guillermo Beccani, y la Diputada Provincial, Silvana Di Stefano, quienes acompañaron al Intendente de Roldán, Daniel Escalante, y al Secretario de Producción local, Diego Gettig. Por parte de UNEMPIR, encabezaron la mesa de trabajo los directivos Darío Governatori, Esteban Salusso, Sebastián Pucciariello y Pablo Castillo.

La actividad comenzó con una recorrida por la flamante planta de la mencionada firma local, posteriormente se llevó a cabo una reunión plenaria donde la cámara empresaria planteó los principales ejes urgentes para el sector, entre los que detallaron:

Financiamiento estratégico: Tras analizar las líneas de financiamiento vigentes presentadas por el Ministerio, desde UNEMPIR se solicitó formalmente la evaluación de herramientas crediticias específicas destinadas a la construcción y adquisición de naves industriales, un eslabón clave para la radicación de nuevas empresas.

Infraestructura energética (EPE): El Ministro Puccini expuso el plan de obras de energía ya licitado para la ciudad de Roldán. En consonancia, la comisión de UNEMPIR insistió en el histórico reclamo de elevar el rango de la oficina local de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) al estatus de «Agencia». Ante esto, el funcionario provincial confirmó que el pedido ya forma parte de su agenda de gestión prioritaria.

Conectividad vial y reparación de rutas: Respecto al crítico estado de la Ruta Nacional A012, las autoridades provinciales explicaron que se encuentran aguardando el traspaso legal de la jurisdicción por parte del Gobierno Nacional («trasposa»). Paralelamente, confirmaron que cuentan con un plan de reparación de urgencia bajo evaluación financiera y aclararon de manera taxativa que no se contempla la instalación de peajes para solventarlo. Finalmente, se informó que la provincia está a la espera de la liberación de los fondos correspondientes para ejecutar la esperada rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la AO12.

Desde la comisión directiva de UNEMPIR valoraron la apertura y la presencia de los funcionarios en el territorio: «Poder sentar a los máximos referentes de la producción provincial y local en la planta de una de nuestras industrias demuestra que el diálogo público-privado está activo. Nos llevamos respuestas concretas en temas energéticos y de rutas que son vitales para que nuestras empresas sigan produciendo y generando empleo de calidad en Roldán».