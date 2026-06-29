Falleció el policía que había sido salvamente agredido tras un partido en Carcarañá

Pasadas las 15hs de este lunes se confirmó el fallecimiento de Eduardo Damián López, el policía que había sido gravemente herido el domingo tras la final de la liga Cañadense en Carcarañá.

Tenía 33 años, era oriundo de Rosario y cumplía funciones asiduamente en el Comando Radioeléctrico de #Roldán.

Tras la agresión permaneció internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con un cuadro de muerte cerebral. Y este lunes se confirmó oficialmente su fallecimiento.

En tanto, hay dos personas detenidas que son sindicados como los agresores. Los cuales serán llevados a audiencia imputativa.