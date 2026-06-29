Hipertensión arterial: el “enemigo silencioso” que puede prevenirse con controles a tiempo

La hipertensión arterial es el aumento de la presión de la sangre dentro de las arterias, que se mantiene de manera persistente en el tiempo. Es conocida como un “enemigo silencioso” porque, en muchos casos, no manifiesta síntomas evidentes y puede avanzar sin que la persona lo advierta.

Según explicó la médica María Lourdes Giordano, Matrícula 20837, Registro de Especialista 6/0920, esta condición representa uno de los principales factores de riesgo cardiovascular modificables a nivel global. Su presencia sostenida puede favorecer la aparición de enfermedades cardíacas, como infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y daño en la retina, con posible pérdida de la visión.

En términos generales, se habla de hipertensión arterial cuando los valores de presión son de 140/90 mmHg o más, en mediciones repetidas y realizadas correctamente. Por ese motivo, la detección temprana, el control sostenido y el tratamiento adecuado son pilares fundamentales para reducir su impacto en la salud.

Entre los factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de desarrollar hipertensión se encuentran la edad avanzada, los antecedentes familiares, el sobrepeso u obesidad, el consumo excesivo de sal, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la diabetes, el colesterol elevado y el estrés crónico.

Sin embargo, también existen hábitos modificables que ayudan a controlar la presión arterial y disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entre ellos se destacan reducir el consumo de sal, mantener un peso saludable, incorporar frutas, verduras y alimentos frescos, no fumar, limitar el consumo de alcohol, controlar la presión arterial de manera periódica y tomar la medicación indicada por el médico cuando corresponda.

Desde la consulta médica se remarca que el control de la hipertensión requiere compromiso, seguimiento y acompañamiento profesional. Por eso, ante dudas, síntomas o antecedentes familiares, se recomienda realizar una consulta para evaluar cada caso de manera particular.

La médica María Lourdes Giordano atiende en los consultorios ubicados en 1° de Mayo 269. Para turnos, los interesados pueden comunicarse al 341 6963101. También atiende en ADA, donde los turnos se solicitan al 341 3548729.