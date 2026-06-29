Solidaridad roldanense: juntan donaciones en la ciudad para los afectados por los terremotos en Venezuela

Los dos terremotos que golpearon con fuerza a Venezuela despertaron, en paralelo, una ola solidaria que tiene su réplica en Roldán. Florencia, vecina de la ciudad, se unió a una campaña ideada en Buenos Aires y, desde este lunes, recibe donaciones en su hogar.

Los elementos con los que se puede ayudar son, esencialmente, medicamentos e insumos hospitalarios. También, objetos de higiene personal y de bebés. Hasta el momento, no se reciben alimentos, ropa, zapatos ni materiales inflamabables.

Flor es especialista en decoración y organización de eventos y se sumó a la iniciativa ideada en un primer momento por su mentora Jano Ávila, venezolana que reside en Argentina. “Muchos proveedores son venezolanos, y tienen a su familia allá, por lo que esto nos pega muy de cerca. Es una forma de colaborar”, contó a El Roldanense.

Las donaciones se recibirán en un domicilio del barrio Tierra de Sueños 2 y en la zona centro de Rosario. Para comunicarse con ella y ser parte de la colecta, es necesario escribir al 3435578069 o a la cuenta de Instagram @flordedeco_ambientaciones.