El policía herido en Carcarañá está internado con pronóstico reservado: cómo se desencadenó el hecho

Un policía de 33 años fue trasladado de urgencia al HECA tras los graves disturbios acontecidos en Carcarañá luego de la final de liga Cañadense que disputaban en esa ciudad Cremería vs Las Parejas.

La ambulancia fue escoltada por vehículos policiales y, por algunos minutos, se interrumpieron los accesos a la autopista Rosario-Córdoba para agilizar el viaje.

Según las primeras informaciones, el efectivo recibió un piedrazo que lo desequilibró y, al caer, un fierro se le incrustó en la cabeza. La herida se produjo en medio del enfrentamiento entre hinchas y policías, sucedido tras el partido.

Los médicos del hospital constataron la herida en la región occipital del cráneo y decidieron intubar al agente, identificado como Damián L.

El último parte médico detalló que permanece internado, con pronóstico reservado. Por el momento, no se reportaron detenidos por el hecho.