Fuerte accidente en la autopista a la altura de Funes: un motociclista terminó con fractura de cadera

Un motociclista de 54 años resultó con una posible fractura de cadera este sábado por la tarde luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 309, en la mano que se dirige hacia Rosario.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15. Personal policial que arribó al lugar encontró sobre la banquina una motocicleta marca Kawasaki y un automóvil Chevrolet Corsa que, por causas que aún son materia de investigación, habían colisionado.

El conductor de la motocicleta, identificado como M. Germán, de 54 años, fue asistido en el lugar por una unidad del SIES a cargo del doctor Paserini, quien le diagnosticó una posible fractura de cadera.

En tanto, el automóvil era conducido por José Antonio R., de 34 años.

Las actuaciones quedaron a cargo del Comando Radioeléctrico de Funes, que trabaja para determinar la mecánica del accidente.