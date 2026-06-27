Una carrera de obstáculos: el corredor roldanense Darío Acuña debió abandonar el rally por fallas mecánicas

Luego de un tiempo de preparación y de poner en condiciones el auto con el que corre, el deportista roldanense Darío Acuña volvió al ruedo y participó del rally de Villa Mugueta. Se ilusionó en las horas previas con hacer un buen papel y comenzó la carrera con la intención de llegar a los puestos de vanguardia, sin embargo las vicisitudes de la competencia lo llevaron a abandonar su principal objetivo en la segunda jornada. Las dos fallas que registró el auto mientras corría, una en cada jornada, lo apartaron del camino.

“Fue un rally muy importante, con más de 70 inscriptos. En nuestra categoría eran 12 autos con corredores de diferentes provincias, y fuimos con toda la fe de hacer una buena carrera”, contó Darío en charla con El Roldanense. “Cuando hicimos la hoja de ruta el viernes previo, nos gustó mucho porque eran caminos rápidos, entretenidos, con curvas muy amplias, y se podía andar fuerte como nos gusta a nosotros. El sábado se corrían cuatro praits y el domingo otros tantos”, destacó antes de acelerar a fondo en su descripción.

El arranque fue el esperado y su auto se acercaba al pelotón principal. “Veníamos a full, pero a los 5 kilómetros agarramos a fondo una lomada y el auto nos empezó a fallar cuando teníamos rectas muy rápidas”, señaló. Llegaron al parque de asistencia y allí pudieron solucionar el problema. “Mi mecánico Franco reparó la rotura en la bomba que alimenta el carburador y seguimos corriendo”, explicó el corredor local. De nuevo en carrera, apuntaron a sumar puntos ya que habían quedado lejos de los primeros, y terminaron el sábado en 7° lugar.

Al día siguiente venían con los tiempos de punta y el auto entero, hasta que se les cortó un tornillo que sujeta el motor. “Eso hizo que la caja de cambios se moviera muchísimo. Con mi copiloto Damián decidimos abandonar para no romper nada. Fue una pena por el esfuerzo que ponemos, pero a veces tenemos que tomar decisiones así”, lamentó. Y de cara a la próxima carrera, agradeció el apoyo a su equipo, su familia y sponsors. “También, a Daro, Lucas y Fede que nos alientan y sacan fotos, y a Germán y el carnicero Carlos, que siempre hacen el aguante”.