Una raya más para las Cebritas: la 2015/16 de Sportsman se subió al podio en un Mundialito de fútbol regional

La categoría 2015/16 del fútbol femenino de Sportsman tuvo una destacada participación en el Mundialito Alianza, el torneo que convoca a diferentes clubes de la región y representa una de las competencias más importantes para los chicos en sus inicios. Las Cebritas lograron subirse al podio en Estancia Damfield, Funes, y fueron subcampeonas en la Copa de Oro, luego de caer en la final ante Rosario Central por 2-0.

“Es un torneo muy competitivo. El último partido fue muy luchado y, más allá del resultado, el equipo dejó todo en la cancha y demostró un crecimiento enorme en lo futbolístico y en lo grupal”, contó Jorge Orellano, uno de los profes, a El Roldanense. Y, en paralelo, reconoció a las 15 chicas que jugaron con la camiseta de la Cebra: “Queremos felicitar a cada una por su compromiso y su entrega”.

Con el trofeo que recibieron por el subcampeonato, Orellano también destacó a sus compañeros de labor diaria y a Joana, con quien trabaja a la par. “Siempre intentamos formar a las chicas no solo como futbolistas, sino también como equipo”, señaló, y agradeció a padres y familiares por el apoyo en cada partido. “Este es un paso más, queremos que sigan creciendo, jugando y disfrutando”, expresó.