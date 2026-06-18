Cortes programados de energía: anuncian tareas de mantenimiento y afectarán a tres barrios de Roldán

La empresa prestataria del servicio eléctrico informó que este jueves 18 de junio llevará adelante trabajos programados de mantenimiento general en la línea de media tensión (MT), lo que implicará una interrupción del suministro en distintos sectores de la ciudad de Roldán.

Las tareas se desarrollarán entre las 8:00 y las 14:00 horas, afectando principalmente a los barrios Villa Flores, Villa Ida y Villa Celina.

Asimismo, se advirtió que otros barrios cercanos podrían experimentar dos cortes de aproximadamente 15 minutos, como consecuencia de maniobras operativas previstas para las **8:00 y las 14:00 horas.

Desde la empresa indicaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos podrán ser suspendidos y reprogramados. Además, recordaron que el servicio podría restablecerse antes o después del horario informado, de acuerdo con el desarrollo de las tareas.