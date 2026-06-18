Día de la Bandera y promesa de lealtad: alumnos de 4to grado de la ciudad serán protagonistas

La Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a participar del Acto Protocolar en Honor a la Bandera Nacional Argentina, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio, a las 14 horas, en la Plaza 25 de Mayo, ubicada sobre avenida Pellegrini entre Berni y 9 de Julio.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades locales, representantes de instituciones educativas e intermedias, vecinos y familias de la ciudad, quienes acompañarán una de las jornadas más significativas del calendario patrio.

Como cada año, uno de los momentos más emotivos será la Promesa de Lealtad a la Bandera, que realizarán los alumnos de 4° grado de todas las escuelas de Roldán, reafirmando su compromiso con los valores, la historia y la identidad de nuestro país.

El Día de la Bandera constituye una oportunidad para homenajear a Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria, y para fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto y el amor por los símbolos que representan a todos los argentinos.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad a acompañar este importante acto patriótico y compartir junto a los estudiantes y sus familias una jornada de profundo significado para la vida institucional y educativa de la ciudad.