De Bélgica, Francia y Estados Unidos a Rosario y región: AFS busca familias para hospedar estudiantes de intercambio

La organización internacional AFS abrió una convocatoria en la región para encontrar hogares dispuestos a recibir a jóvenes extranjeros que llegarán al país a mitad de año. La iniciativa invita a vecinos de la localidad y zonas aledañas a sumarse a una experiencia de aprendizaje cultural y convivencia que transforma la rutina del hogar.

Una red global en el living de casa

Entre junio y agosto de 2026, arribarán a la zona 15 estudiantes provenientes de países como Bélgica, Francia, Italia, Noruega y Estados Unidos. Los jóvenes, que tienen entre 15 y 18 años, convivirán con las familias anfitrionas durante un período de seis u once meses mientras asisten a escuelas locales e incorporan las costumbres argentinas. Actualmente, más de 16 chicos ya transitan esta experiencia en el Gran Rosario desde el año pasado.

Desde la organización precisaron que no existe un modelo único para postularse: se buscan tanto matrimonios con o sin hijos como hogares monoparentales o personas que vivan solas. El requisito principal es el compromiso de acompañar a los adolescentes en su adaptación, garantizando el cuidado y la integración en la vida cotidiana.

Cómo sumarse a la experiencia

La ONG, que promueve el aprendizaje intercultural y la gestión de la paz global desde hace décadas, ofrece preparación previa y un seguimiento constante para acompañar a las familias durante todo el proceso de residencia.

Aquellos vecinos interesados en postularse u obtener más información sobre el programa de voluntariado pueden comunicarse a través de los canales oficiales de la entidad en la región:

WhatsApp: 341 2774953

Correo electrónico: rl.rosario@afs.org

Sitio web: afs.org.ar/hospedar