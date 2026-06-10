Se salvó de milagro: perdió el control, volcó en la autopista y salió con vida

Un hombre de 42 años resultó con lesiones leves tras protagonizar un vuelco sobre la Autopista Rosario-Córdoba durante la madrugada de este miércoles 10 de junio.

El hecho se registró alrededor de la 1:45, a la altura del kilómetro 308, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Funes fue comisionado por el sistema de emergencias 911 para intervenir en un accidente de tránsito.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron un automóvil Ford Focus volcado sobre la banquina de la colectora norte, con su conductor aún en el interior del vehículo. El hombre, identificado como Cristian Martín V., de 42 años y domiciliado en la localidad de Ricardone, manifestó sufrir un fuerte dolor en la zona lumbar.

Según las primeras averiguaciones, y por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del automóvil, lo que provocó el vuelco.

Minutos después arribó una unidad del SIES, cuya médica de guardia dispuso el traslado del paciente al Hospital Eva Perón para una mejor evaluación. El diagnóstico inicial indicó un traumatismo lumbar de carácter leve.

En tanto, personal de Corredores Viales se hizo presente en el lugar y procedió al traslado del vehículo hacia la Comisaría 23ª, donde continuarán las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.