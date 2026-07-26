San Jerónimo: la comuna continúa avanzando en tareas de prevención para evitar inundaciones

La localidad de San Jerónimo avanza con el mantenimiento y limpieza de la infraestructura hídrica, tanto en la zona rural como en el casco urbano.

«Las tareas que estamos realizando forman parte de un plan integral que abarca tanto el casco urbano como los caminos rurales, y actualmente el equipo de la comuna se encuentra trabajando en el Canal de la Media Legua, sobre el sector oeste de la Ruta 18S», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

«La prevención y la planificación a largo plazo son los ejes fundamentales para garantizar la seguridad hídrica de la comunidad», agregó la mandataria.

Con el objetivo prioritario de resguardar a los vecinos, y ante la llegada del fenómeno de El Niño con lluvias por arriba de lo normal, la comuna de la localidad vecina a Roldán viene desarrollando un esquema continuo de trabajos preventivos orientados a optimizar el escurrimiento del agua.

Con actividades libres y gratuitas, las vacaciones de invierno transformaron la localidad

La comuna llevó adelante distintas actividades con temáticas mundialistas, para que todos pudieran disfrutar de las vacaciones de invierno en la localidad.

Con talleres de arte y diseño, juegos deportivos, eventos recreativos y muchos premios sorpresas para los asistentes, la localidad vecina contó con un amplio abanico de opciones libres y gratuitas para disfrutar el receso estudiantil.

«Concluimos dos semanas pensadas para que los más chicos puedan disfrutar junto a amigos y familiares, de manera libre y gratuita, de múltiples eventos para divertirse y pasar unas vacaciones distintas en San Jerónimo. Y, en especial, viviendo el Mundial y a nuestra selección que otra vez nos llevó a la final», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Las actividades comenzaron el lunes 6 con Talleres Mundialistas en el Salón Marta Weihmuller, para continuar el viernes 10 con actividades en Plaza Sarmiento con sorteos, maquillaje artístico, sección de fotos y un corte o peinado por un alimento no perecedero, para concluir nuevamente en Plaza Sarmiento con una Calle recreativa Mundialista, donde en bicicleta, patines, y muchos juegos, concluyeron las actividades de las vacaciones de invierno con una jornada cargada de regalos.