Despistó y chocó contra un camión: fuerte accidente en la autopista Rosario-Córdoba

Cerca de las 8.30 de este miércoles personal de Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez intervio en un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 357 de la Autopista Rosario–Córdoba, en la mano con sentido hacia la ciudad de Córdoba.

Por causas que se investigan, un Renault Fluence, conducido por un hombre de 64 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, despistó e impactó contra un camión que se encontraba estacionado en el lugar.

Como consecuencia del hecho, el conductor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital San José de Cañada de Gómez, presentando lesiones de carácter leve.

Durante el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Cañada de Gómez, Gendarmería Nacional y personal del Corredor Vial.