Con Caren Tepp como invitada, Trazando Puentes cierra una etapa y empieza a mostrar la cara más política

La ONG Trazando Puentes realizará el próximo domingo 26 de julio su quinto y último encuentro del ciclo de conversatorios “50 años después. Puentes entre memoria y futuro”. Con una de las referentes de Ciudad Futura, Caren Tepp, como disertante, la jornada tendrá como eje central al municipalismo y la comunidad organizada. No sólo será el cierre del ciclo y el último encuentro en su actual Casa Cultural sino también el inicio de un Trazando Puentes en clave más política.

Junto a la diputada nacional Tepp, estarán presentes el intendente de Pérez Pablo Corsalini, y Tati Restagno, concejal de Santa Fe. “Vamos a conversar sobre municipalismo, comunidad organizada y construcción política desde el territorio. Pensar las ciudades, los barrios y las instituciones locales como espacios desde donde construir presente y proyectar futuro”, señalaron.

Este encuentro también tiene un significado especial: será la actividad de cierre de la actual Casa Cultural de Trazando Puentes. Un espacio que supo alojar mucho más que proyectos: también sueños, encuentros, acompañamientos y una puerta abierta a la ciudad.

Para agendar:

Domingo 26/07

10:30 hs

Trazando Puentes — San Juan 619, Roldán