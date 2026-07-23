Roldán a través del lente: las imágenes que revelaron la identidad oculta de la ciudad

El concurso fotográfico “160 Miradas” reconoció a las obras que lograron retratar, desde diferentes perspectivas, la identidad, la arquitectura, los paisajes y la vida cotidiana de Roldán.

La propuesta permitió que fotógrafos profesionales y aficionados compartieran imágenes de calles, rincones, edificios, personas, cielos y escenas que forman parte de la memoria visual de la ciudad.

Vanesa Carrera, autora del espacio e integrante del jurado, expresó su satisfacción por la convocatoria y por la variedad de trabajos presentados.

“A mí, personalmente, esta experiencia me genera mucha emoción y también mucho orgullo, porque el concurso ‘160 Miradas’ mostró algo muy lindo: que una ciudad no se cuenta de una sola manera, sino a través de muchas miradas distintas”, señaló.

Carrera destacó que cada participante encontró una historia diferente para contar a través de su cámara.

“Cada persona que participó encontró algo para decir sobre Roldán: un paisaje, una calle, una luz, un detalle, una escena cotidiana, un edificio o una persona. Y eso habla de identidad, de pertenencia y de memoria”, afirmó.

Las fotografías premiadas y mencionadas fueron seleccionadas por su aporte artístico, expresivo y testimonial. Según explicaron desde la organización, cada obra propuso una manera particular de observar la ciudad y contribuyó a reflejar la diversidad de miradas que construyen la cultura local.

Ganadores de la categoría Profesional

El primer premio fue otorgado a Gustavo Daniel “Yuyo” González, mientras que Soledad Kopech obtuvo el segundo puesto y María Constanza Bude Traverso recibió el tercer premio.

Además, el jurado entregó menciones especiales a Sebastián Perini, Mónica Ahumada y Maite Otegui.

Ganadores de la categoría Amateur

En la categoría Amateur, el primer premio fue para Guadalupe Buschel, el segundo lugar quedó en manos de Mariela Ferreyra y el tercer puesto fue para Thomas Rossi Carreras.

También recibieron menciones Mariano Cristiani, Milagros Teves y Brunella Lorenzale.

Carrera remarcó que uno de los aspectos más enriquecedores del concurso fue la convivencia entre imágenes realizadas con una búsqueda técnica y otras capturadas de manera espontánea.

“Como fotógrafa y como jurado, fue muy valioso ver cómo tanto profesionales como aficionados se animaron a compartir su forma de mirar la ciudad. Algunas imágenes tenían una búsqueda más técnica, otras eran más espontáneas, pero todas aportaron algo a esta construcción colectiva”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el vínculo entre el arte y la comunidad.

“Creo que estos espacios son muy importantes porque acercan el arte a la comunidad. La fotografía tiene eso: permite detenerse, mirar de nuevo lo que a veces vemos todos los días y descubrir que también ahí hay belleza, historia y emoción”, expresó.

La propuesta podría continuar más allá del concurso y de la muestra presencial. Desde el área de Cultura se analiza reunir las imágenes seleccionadas para crear una galería digital que permita ampliar su difusión.

“Desde Cultura se está pensando en reunir las fotografías para armar una galería digital, una muestra web, para que las obras puedan seguir circulando y más personas puedan verlas”, adelantó Carrera.

Finalmente, la fotógrafa manifestó su deseo de que “160 Miradas” sea el punto de partida para nuevas actividades relacionadas con la fotografía, la memoria visual y la participación ciudadana.

“Ojalá este sea el comienzo de nuevas propuestas culturales vinculadas a la fotografía, a la memoria visual de Roldán y a la participación de la comunidad. Porque una ciudad también crece cuando se mira, se cuenta y se reconoce a través del arte”, concluyó.