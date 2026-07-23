Programa Mil Aulas: construirán 82 nuevos salones en la provincia y uno de ellos será en una escuela de Roldán

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este jueves 71 convenios con municipios y comunas para la construcción de 82 nuevas aulas en escuelas de los 19 departamentos de la provincia, en el marco del programa Mil Aulas. Una de las edificaciones tendrá lugar en la escuela primaria roldanense Pedro Durst. Las obras serán financiadas íntegramente por el Gobierno provincial y ejecutadas por los gobiernos locales, con el objetivo de ampliar y mejorar la infraestructura escolar.

Durante el acto, celebrado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pullaro sostuvo que la inversión en infraestructura educativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo.

“Entendimos que, si pedíamos un esfuerzo importante a la comunidad educativa, teníamos que acompañarlo con una fuerte inversión pública”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, repasó las principales líneas de acción que impulsa la Provincia en materia de infraestructura: el Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), las refacciones integrales de establecimiento educativos emblemáticos, la construcción de nuevos edificios escolares y el programa Mil Aulas.

El gobernador precisó que, a través del FANI, ya se concretaron 13 mil intervenciones en mas de 2.400 establecimientos educativos de toda la provincia para mejorar sus condiciones edilicias. Además, recordó que se encuentran en marcha 10 refacciones integrales de escuelas emblemáticas y la construcción de 61 nuevos edificios escolares, de los cuales más de la mitad ya fueron finalizados.

Respecto del programa Mil Aulas, Pullaro explicó que nació a partir del contacto directo con las comunidades educativas. “Recorriendo las escuelas advertimos la enorme demanda de espacios. Con este programa estamos llegando a 730 aulas nuevas, que beneficiarán a cerca de 18 mil estudiantes y permitirán mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje de alrededor de 1.000 docentes”, señaló.