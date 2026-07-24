Reciclaje, karaoke y premios: Tierra de Sueños 2 se prepara para una tarde diferente

La Municipalidad de Roldán llevará adelante una nueva edición de “La Reci”, la iniciativa que busca promover el reciclaje y fortalecer el compromiso ambiental mediante actividades recreativas y de concientización.

En esta oportunidad, la jornada incorporará una propuesta especial denominada “La ReciKaraoke”, que combinará el cuidado del ambiente con música, juegos y diferentes actividades destinadas a toda la familia.

El encuentro se realizará el próximo sábado 25 de julio, de 15 a 17 horas, en el Playón de Tierra de Sueños 2, ubicado en la intersección de Eva Perón y Milstein.

Durante la actividad, los vecinos podrán acercar materiales reciclables como plásticos, metales, cartón, papel, aceite de cocina usado y electrodomésticos en desuso. Los elementos recolectados podrán ser canjeados por plantines.

Además, se desarrollará una jornada de plantación de árboles con el objetivo de continuar recuperando y fortaleciendo los espacios verdes de la ciudad.

Como parte de la propuesta recreativa, quienes se animen podrán participar del karaoke y compartir una tarde diferente al aire libre. La jornada finalizará con sorteos entre las personas presentes.