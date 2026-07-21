Tras varios años de gestiones, la A012 pasará a manos de Santa Fe y se vienen obras

Tras varios años de gestiones y algunas trabas en el medio, este miércoles el gobernador Maximiliano Pullaro firmará en Casa Rosada un convenio con el gobierno nacional que habilitará el traspaso de obras y tareas de mantenimiento de la A012, un corredor estratégico para el movimiento de cargas alrededor del Gran Rosario y fundamental para la vida diaria en muchas localidades, entre ellas Roldán.

Según publicó Rosario3, el acuerdo es por 20 años y desde el gobierno provincial confían en comenzar los trabajos ya al día siguiente. “Si mañana (por este miércoles) nos firman, el jueves a la mañana empezamos la reparación”, confirmó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico al mencionado portal.

En abril, durante una visita a Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la cesión de la A012 a Santa Fe ante cientos de empresarios en la Bolsa de Comercio. Luego llegó el decreto y el pedido de cautela del gobernador.

La norma no implicaba un traspaso efectivo y la traza no podía ser intervenida sin autorización concreta. Eran necesarios una serie de pasos formales ante el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Vialidad que complejizaban cualquier intervención inmediata sobre la calzada. La principal duda era el tiempo de cesión. Desde la Casa Gris querían asegurarse un tiempo considerable al mando del corredor. Consiguieron 20 años pero para el cobro de peajes deberán gestionar otra tramitación.

Es decir, que la inversión y el mantenimiento de la ruta estará completamente a cargo de la Casa Gris, pero desde el gobierno provincial, prefieren eso a tener la traza en el abandono actual. “No importa, esto que es un corredor estratégico, para la Nación es una ruta mas. Para Santa Fe, es una ruta que representa el abandono”, señaló Enrico.

De la firma en el Salón de Acuerdos de la Casa Rosada participarán, además de Pullaro y Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esa firma activará ya al día siguiente las obras y, casi como efecto derrame, las mejoras en los accesos a los puertos, ya que ambos trabajos van de la mano. Precisamente, la relevancia de la A012 radica en su rol dentro del sistema portuario del Gran Rosario, por donde circula una porcentaje significativo del transporte de granos argentino. Se calcula que alrededor de 1,8 millones de camiones al año transitan por la región portuaria, lo que exige infraestructura acorde al volumen exportador.