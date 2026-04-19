¿Sí o no? La Provincia advierte trabas y falta de precisiones en el traspaso de la A012

A través del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe aclaró el estado de situación de la Ruta Nacional A012, tras la publicación del Decreto Nacional Nº 253/2026, que habilita a las provincias a concesionar temporalmente corredores nacionales. Lejos de implicar un traspaso efectivo, la norma abre apenas una posibilidad administrativa que, por ahora, no se ha traducido en decisiones concretas ni en la cesión de la traza.

Desde el Ministerio de Obras Públicas santafesino subrayaron que, a la fecha, la A012 continúa bajo jurisdicción nacional, ya que no existe aún ningún convenio firmado que transfiera su operación ni habilite formalmente a la Provincia a ejecutar tareas de mantenimiento o reparación. En ese marco, remarcaron que todavía no hay documento oficial que habilite la intervención santafesina, y que el proceso sigue sujeto a definiciones que dependen exclusivamente del Gobierno nacional.

En esa línea, se especificó además que el decreto reciente que firmó el presidente de Javier Milei no traspasa aún el manejo operativo de la Ruta A012 a Santa Fe, como así tampoco ninguna otra ruta nacional.

Antecedentes y obstáculos burocráticos

El reclamo santafesino no es nuevo: la Provincia solicita el traspaso desde febrero de 2024, a poco de asumir el gobernador Maximiliano Pullaro, apoyada en antecedentes normativos y en acuerdos previos firmados con Nación. Sin embargo, esas gestiones no prosperaron y el nuevo decreto introduce instancias adicionales que complejizan el procedimiento.

El mecanismo previsto ahora por Nación exige que Santa Fe formalice un pedido ante el Ministerio del Interior, a partir del cual la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer, junto con la Provincia, las condiciones del eventual traspaso. Ese proceso, además, requiere una resolución posterior de la Secretaría de Transporte de la Nación, lo que agrega nuevos niveles de validación administrativa.

Decisión de hacerse cargo

Mientras restan definiciones de Nación, el deterioro de la A012 sigue siendo motivo de preocupación para el Gobierno Provincial, transportistas, camioneros y usuarios habituales de este corredor clave para la logística regional. La Provincia ratifica que cuenta con los recursos técnicos y financieros para iniciar obras de manera inmediata, pero que la falta de autorización formal impide avanzar.

Desde Obras Públicas de la Provincia también se dejó en claro que el eventual esquema de cesión no abarca al resto de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe: corredores estratégicos como las rutas 8, 11, 33, 34 y 178 continuarán bajo responsabilidad del Estado nacional, sin definiciones concretas sobre cómo Nación llevará adelante sus mantenimientos.