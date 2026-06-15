Roldán: la policía detuvo a tres hombres que habían robado en una obra en construcción

En la madrugada de hoy, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión en flagrancia de tres masculinos (de 28, 34 y 34 años), tras ser alertados por el Centro de Monitoreo Municipal sobre la sustracción de materiales en una obra en construcción de calle Vélez Sarsfield y Peñaloza.

Los involucrados intentaron darse a la fuga de forma pedestre, pero fueron interceptados en las inmediaciones de la zona. En el procedimiento se procedió al secuestro y recupero total de cuatro bolsas de materiales de construcción (cemento y Plasticor).

Los elementos recuperados fueron reconocidos por el damnificado. Los aprehendidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 6ª, quedando a disposición del Ministerio Público de la Acusación.