Pantalla gigante, juegos y sorteos: vuelve el Roldán Fan Fest para el debut de Argentina

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Deporte y Turismo, invita a vecinos y vecinas a compartir una noche única de fútbol, emoción y encuentro comunitario con una nueva edición del Roldán Fan Fest, que acompañará el debut de la Selección Argentina en el Mundial.

La cita será el próximo martes 16 de junio en el SUM del Paseo de la Estación. Desde las 20.30 horas habrá una previa especialmente pensada para toda la familia, con propuestas recreativas, juegos, metegol, desafíos de penales, sorteos, premios y servicio de buffet en un espacio climatizado.

Además, quienes participen podrán llevar sus reposeras para disfrutar con mayor comodidad de la jornada y vivir una verdadera fiesta futbolera junto a familiares y amigos.

A las 22 horas llegará el momento más esperado de la noche: la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Argentina y Argelia, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

La Selección Nacional comenzará así un nuevo camino mundialista con el objetivo de defender el título conseguido en 2022, y los roldanenses en su Fan Fest tendrán la oportunidad de acompañarla en un ambiente de celebración, camaradería y pasión por los colores argentinos.

Entrada libre y gratuita.